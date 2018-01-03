Руководитель «Терра Фуд» покупает еще один молокозавод

Руководитель ООО «Терра Фуд» Иван Кузякин намерен приобрести 699,036 тыс. акций ЧАО «Острожский молокозавод» в Ровенской области.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), в результате сделки Кузякин сконцентрирует 76,6992% акций предприятия.
Иван Кузякин в 2016 году был директором ООО «Белоцерковский молочный комбинат», которое сейчас находится в стадии ликвидации в результате судового решения о банкротстве от 2 июля 2016 года.
По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром «Белоцерковского молочного комбината», ООО «Терра Фуд» является Станислав Войтович.
Собственниками ЧАО «Острожский молокозавод» по состоянию на ІІІ кв.-2017г. являлись Олег Николенко (20%), Сергей Опанасенко (17,88%), Владимир Михайловский (18,82%), Виктор Степченко (20%).
Острожский молокозавод за 2016 год сократил чистый убыток почти в два раза — до 11,54 млн грн по сравнению с 2015 годом.
Иван Кузякин также является руководителем ООО «Анастас-ЧВ», ООО «Доброслав-Тернополь», СООО «Урожай», ООО «Эколайф», ЧП «Славия», ООО «Перемога-КЛК», владельцем ООО «Терра-Сойл».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.779,14 0.0282
|2.817,31 -0.0107
|100 евро
|3.311,49 0.192
|3.381,56 0.1672
|10 рублей
|4,39 0.0016
|4,88 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|362.348,004.775,00
|Серебро
|4.698,4586,95
|Платина
|257.938,003.048,00
|Палладий
|296.109,008.799,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016