Руководитель «Терра Фуд» покупает еще один молокозавод

Руководитель ООО «Терра Фуд» Иван Кузякин намерен приобрести 699,036 тыс. акций ЧАО «Острожский молокозавод» в Ровенской области.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), в результате сделки Кузякин сконцентрирует 76,6992% акций предприятия.

Иван Кузякин в 2016 году был директором ООО «Белоцерковский молочный комбинат», которое сейчас находится в стадии ликвидации в результате судового решения о банкротстве от 2 июля 2016 года.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром «Белоцерковского молочного комбината», ООО «Терра Фуд» является Станислав Войтович.

Собственниками ЧАО «Острожский молокозавод» по состоянию на ІІІ кв.-2017г. являлись Олег Николенко (20%), Сергей Опанасенко (17,88%), Владимир Михайловский (18,82%), Виктор Степченко (20%).

Острожский молокозавод за 2016 год сократил чистый убыток почти в два раза — до 11,54 млн грн по сравнению с 2015 годом.

Иван Кузякин также является руководителем ООО «Анастас-ЧВ», ООО «Доброслав-Тернополь», СООО «Урожай», ООО «Эколайф», ЧП «Славия», ООО «Перемога-КЛК», владельцем ООО «Терра-Сойл».