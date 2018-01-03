Китай построит технопарк за $2,1 млрд для разработки искусственного интеллекта

Китай вложит 13,8 млрд юаней ($2,1 млрд) в строительство технопарка в Пекине, который будет посвящен разработкам и проектам, связанным с искусственным интеллектом и облачными вычислениями, передает Страна.
Как сообщает агентство «Синьхуа», технопарк будет расположен в пекинском пригороде Мэньтоугоу. Его сооружение займет около пяти лет.
В технопарке разместятся около 400 компаний, стоимость исследований, разработок, продукции составит около 50 млрд юаней в год.
В июле 2017 года власти КНР изложили планы, согласно которым Китай к 2030 году должен стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, а объем отрасли превысит 1 трлн юаней. Пекин рассчитывает на масштабный прорыв в этой области к 2025 году и дальнейшую успешную монетизацию.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.779,14 0.0282
|2.817,31 -0.0107
|100 евро
|3.311,49 0.192
|3.381,56 0.1672
|10 рублей
|4,39 0.0016
|4,88 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|362.348,004.775,00
|Серебро
|4.698,4586,95
|Платина
|257.938,003.048,00
|Палладий
|296.109,008.799,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016