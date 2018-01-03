Китай построит технопарк за $2,1 млрд для разработки искусственного интеллекта

Китай вложит 13,8 млрд юаней ($2,1 млрд) в строительство технопарка в Пекине, который будет посвящен разработкам и проектам, связанным с искусственным интеллектом и облачными вычислениями, передает Страна.

Как сообщает агентство «Синьхуа», технопарк будет расположен в пекинском пригороде Мэньтоугоу. Его сооружение займет около пяти лет.

В технопарке разместятся около 400 компаний, стоимость исследований, разработок, продукции составит около 50 млрд юаней в год.

В июле 2017 года власти КНР изложили планы, согласно которым Китай к 2030 году должен стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, а объем отрасли превысит 1 трлн юаней. Пекин рассчитывает на масштабный прорыв в этой области к 2025 году и дальнейшую успешную монетизацию.