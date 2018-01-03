В декабре Омелян заработал на 56,4 тыс меньше, чем госсекретарь

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за декабрь составила 78 тыс. гривен, его заместителей — от 41,4 тыс. до 82,3 тыс. гривен, государственного секретаря министерства — 134,4 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Омеляну в декабре, составила 78 010,52 гривны, из них должностной оклад — 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет — 6 912 гривен, надбавка за работу государственным экспертом по вопросам тайн — 2 880 гривен, денежная компенсация за работу в условиях режимных ограничений — 2 880 гривен, надбавка за интенсивность труда — 14 400 гривен, премия за ноябрь — 14 589,1 гривны, премия за декабрь — 16 000 гривен.

Сумма удержанных налогов составляет 15 212,05 гривны.

Зарплата Омеляна за декабрь 2016 года составила 45,7 тыс. гривен, за январь 2017 — 29,6 тыс. гривен, за февраль — 56 тыс. гривен, за март — 51,4 тыс. гривен, за апрель — 46 тыс. гривен, за май — 61,1 тыс. гривен, за июнь — 49,4 тыс. гривен, за июль — 74,4 тыс. гривен, за август — 112,3 тыс. гривен, за сентябрь — 64,8 тыс. гривен, за октябрь и ноябрь — по 61,9 тыс. гривен.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Надежды Казначеевой составила 41 367,51 гривны (уволена с 27 декабря), Юрия Лавренюка — 82 324,46 гривны, Виктора Довганя — 43 924,52 гривны и госсекретаря Андрея Галущака — 134 358,02 гривны.