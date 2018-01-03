Регистрация на пробное ВНО в Украине стартует уже 9 января

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 9 по 31 января 2018 года. Об этом напомнили в Украинском центре оценивания качества образрвания (УЦОКО), передает Страна.

«Регистрация для участия в пробном ВНО, продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», — говорится в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание с украинского языка и литературы состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, французского языков — 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может составить тест из одного учебного предмета.

Результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам — 6 апреля.

Информацию о стоимость пробного ВНО размещен на сайтах региональных центров оценивания качества образования.