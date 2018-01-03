Регистрация на пробное ВНО в Украине стартует уже 9 января

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 9 по 31 января 2018 года. Об этом напомнили в Украинском центре оценивания качества образрвания (УЦОКО), передает Страна.
«Регистрация для участия в пробном ВНО, продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», — говорится в сообщении.
Пробное внешнее независимое оценивание с украинского языка и литературы состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, французского языков — 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может составить тест из одного учебного предмета.
Результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам — 6 апреля.
Информацию о стоимость пробного ВНО размещен на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.779,14 0.0282
|2.817,31 -0.0107
|100 евро
|3.311,49 0.192
|3.381,56 0.1672
|10 рублей
|4,39 0.0016
|4,88 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|362.348,004.775,00
|Серебро
|4.698,4586,95
|Платина
|257.938,003.048,00
|Палладий
|296.109,008.799,00
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