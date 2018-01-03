В Венеции в последний день выставки украли драгоценные украшения королевской семьи Катара

В Венеции сегодня, 3 января, воры украли изысканные украшения из коллекции сокровищ индийских махараджов, которые были выставлены во Дворце Дожей. Об этом сообщает The Telegraph, передают Українські Новини.
Ювелирные изделия, которые включают браслеты и ожерелья, были бесцеремонно украдены в последний день выставки, которая открылась в сентябре. Украшения были взяты прямо с витрины одним, или, возможно, двумя мужчинами, которые были замечены на камерах видеонаблюдения, но сумели убежать.
Объявленная стоимость украденных предметов на таможенных форумах составляла всего около 30 000 евро, но на самом деле они, вероятно, стоили миллионы, сообщили источники в полиции итальянским СМИ.
Под названием «Сокровища Моголов и Магарадж» выставка показала почти 300 предметов, охватывающих пять веков индийского мастерства.
Коллекция принадлежит члену правящей семьи Аль-Тани Катара, и, когда она не демонстрируется на выставках по всему миру, находится под замком в Лондоне.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.779,14 0.0282
|2.817,31 -0.0107
|100 евро
|3.311,49 0.192
|3.381,56 0.1672
|10 рублей
|4,39 0.0016
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|362.348,004.775,00
|Серебро
|4.698,4586,95
|Платина
|257.938,003.048,00
|Палладий
|296.109,008.799,00
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