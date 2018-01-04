Украина потратит на поддержку пленных 100 млн грн

В 2018 году Украина выделит в пять раз больше денег на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, чем годом ранее. Так, в госбюджете на 2018 год предусмотрено 96,7 млн гривен на защиту прав лиц, лишенных свободы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму, а также поддержку указанных лиц и членов их семей. Об этом говорится в тексте закона о госбюджете на 2018 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

В целом финансирование Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) выросло на 405% до 227,9 млн гривен.

В частности, 37,8 млн гривен предусматривается выделить на осуществление непосредственной деятельности министерства, 96,7 млн гривен — на мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований или органов власти России на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму, а также поддержки указанных лиц и членов их семей, 59,4 млн гривен — на пилотные мероприятия реагирования на проблемы для развития, которые вызваны перемещением лиц и возвратом комбатантов.

Кроме того, 34 млн гривен предполагается выделить на субвенцию местным бюджетам на мероприятия по поддержке территорий, которые подверглись негативному влиянию последствий вооруженного конфликта на востоке страны.

Госбюджет-2016 предусматривал выделение МВОТ 10,2 млн гривен, госбюджет-2017 — 45,1 млн гривен.

Ранее сообщалось, что освобожденным из плена выплатят по 100 тысяч