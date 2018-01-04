В 2017 году Украина импортировала угля на $2,7 млрд

В 2017 Украина импортировала 19,8 млн тонн угля на $2,7 млрд.
Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы.
Отмечается, что в 2017 году Украина импортировала 19 777,741 тыс. тонн угля (УКТВЭД 2701 Уголь каменный, антрацит, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля) на 2 744,062 млн долларов.
Из России за этот период было импортировано угля на 1 552,196 млн долларов (56,57%), из США — на 682,014 млн долларов (24,85%), из Канады — на 182,200 млн долларов (6,64%), из других стран — на 327,653 млн долларов (11,94%).
Экспорт угля преимущественно осуществлялся в Россию — на 57,475 млн долларов (54,48%), в Словакию — на 41,527 млн долларов (39,36%), в Турцию — на 2,566 млн долларов (2,43%), в другие страны — на 3,927 млн долларов (3,72%).
Напомним, Украина начала нуждаться в импортном угле после потери контроля над частью Донбасса. По словам министра энергетики Игоря Насалика, антрацитный уголь Украина получает только из-за рубежа.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.780,30 0.02
|2.815,46 -0.012
|100 евро
|3.316,25 0.0509
|3.380,67 -0.0073
|10 рублей
|4,39 0.0002
|4,88 0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|366.733,004.385,00
|Серебро
|4.776,2577,80
|Платина
|261.055,003.117,00
|Палладий
|303.170,007.061,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016