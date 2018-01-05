Глобальный мировой долг достиг рекордного показателя

Глобальный мировой долг в третьем квартале 2017 года вырос до рекордных 233 триллионов долларов, что на 16 триллионов больше, чем в конце 2016 года. Такие данные обнародовал Институт международных финансов.

«Самые высокие показатели задолженности частного нефинансового сектора демонстрируют Канада, Франция, Гонконг, Южная Корея, Швейцария и Турция», — говорится в исследовании института.

В то же время, четвертый квартал подряд наблюдается сокращение соотношения долга к валовому внутреннему продукту. Это объясняется экономическим ростом. В соответствии с данными исследования, соотношение составляет около 318%, что на 3% ниже показателя третьего квартала 2016 года.

«Сочетание факторов, включая синхронизацию между потенциальным глобальным ростом, повышением уровня инфляции (Китай, Турция) и усилиями по предупреждению дестабилизирующего наращивания долгов (Китай, Канада), — всё это способствовало снижению», — подчеркивают аналитики.

Тем не менее, указывают исследователи, долговые накопления могут стать тормозом для центральных банков, которые пытаются повышать процентные ставки, беспокоясь о возможности обслуживания долга глобальными компаниями и правительствами.