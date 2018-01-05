Нацбанк усовершенствовал ведение кассовых операций в гривне

Сегодня, 5 января 2018 года, вступило в силу постановление Национального банка, которое унормирует вопросы ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Национальный банк Украины унормировал собственные нормативно-правовые акты по вопросам ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине в связи с обновлением украинского законодательства», — отмечается в сообщении.

В частности вводится ряд новаций:

так называемая «пневмопочта» — возможность осуществления предприятием сбора наличной выручки, полученной от реализации продукции, для дальнейшей ее передачи в банк с использованием технических и программных средств, расположенных в месте осуществления наличных расчетов, обеспечивающих безопасную передачу средств с рабочих мест кассиров в специально оборудованное помещение для хранения и последующей сдачи наличности в кассы банков;

возможность сдачи наличной выручки в банк через предприятия, которые получили лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации;

возможность возложения функций кассира на работника другого предприятия, привлеченного на основании заключенного договора на оказание услуги по предоставлению персонала;

возможность применения электронной цифровой подписи юридического лица при предоставлении услуг в электронной форме или при осуществлении информационного обмена с другими субъектами электронного взаимодействия.

Кроме того, Нацбанк либерализировал ряд требований по ведению кассовых операций. В частности, компании смогут сами определять особенности оприходования наличности в кассах предприятий и обособленных подразделений в зависимости от графика работы, способов сдачи наличности, а также определять особенности установления лимитов кассы обособленным подразделениям предприятий.