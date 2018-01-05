Золотовалютные резервы Украины выросли за год на 21%

По предварительным данным, золотовалютные резервы Украины выросли за 2017 год на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года составляли 18 808,45 млн долларов (в эквиваленте). Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Такие показатели регулятор объясняет поступлением финансирования от Золотовалютного валютного фонда на уровне около 1 млрд долларов, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1,3 млрд долларов во время проведения валютных интервенций.
«Таким образом, уровень золотовалютных резервов Украины на конец 2017 года превысил прогноз Национального банка (18,6 млрд долл. в эквиваленте, в соответствии с инфляционным отчетом за октябрь-2017), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%», — говорится в сообщении.
В Нацбанке поясняют, что изменение уровня золотовалютных резервов в течение декабря было обусловлено поступлениями в пользу правительства в сумме 588,8 млн долларов (из них 586,4 млн долларов — от размещения государственных облигаций), а также выплатами по внешнему долгу, а именно:
на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долл., из которых 403,1 млн долл. составили обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа;
в пользу Золотовалютного валютного фонда были осуществлены платежи в сумме 161,8 млн долл. в эквиваленте.
Кроме этого, отмечается, что в декабре НБУ для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами, продал на межбанковском валютном рынке 232,5 млн долл., из которых 85 млн долл. — по интервенциям в форме запроса относительно лучшего курса.
В том же месяце регулятор купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долл. по интервенциям в форме запроса относительно лучшего курса.
«Таким образом, объем чистой продажи валюты в ходе валютных интервенций в декабре составлял 182,5 млн долл.», — говорится в сообщении.
В НБУ подчеркивают, что по состоянию на 1 января объем золотовалютных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.
Отметим, по состоянию на 1 декабря золотовалютные резервы Национального банка составляли 18,906 млрд долл.
Также напомним, что золотовалютные резервы Украины в 2016 году возросли на 17% и по состоянию на 1 января 2017 года составляли 15,54 млрд долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.795,99 0.1474
|2.832,33 0.1548
|100 евро
|3.338,66 0.2115
|3.405,49 0.2342
|10 рублей
|4,41 0.0023
|4,91 0.0029
|Курс, UAH
|Золото
|368.236,001.503,00
|Серебро
|4.798,6922,44
|Платина
|266.407,005.352,00
|Палладий
|304.225,001.055,00
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