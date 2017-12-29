Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам.

Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.

Почему штормило в декабре

В декабре пришли в движение сезонные факторы.

Во-первых, Казначейство опять накопило на Едином казначейском счете очень большие остатки:

На 01.09.2017 – 63,20 млрд. грн.;

На 01.10.2017 – 60,03 млрд. грн.;

На 01.11.2017 – 48,56 млрд. грн.;

На 01.12.2017 – 54,10 млрд. грн.

Это для Украины довольно много.

Для информации, у нас объемы банковской ликвидности на корсчетах всех банков колебались в диапазоне 40-50 млрд. грн., средний объем остатка за 2017 год составлял примерно 46,9 млрд. грн.

Т.е. Казначейство переплюнуло банковскую систему и с августа фактически было большим обладателем ликвидности чем сами банки.

Однако тут ничего удивительного нет. В последнее время роль государства в экономике, вопреки «рыночным реформам», возросла, что и нашло свое отражение в динамике средств на казначейском счете.

В принципе, Минфин отреагировал на прошлогодние возмущения экспертов и, как видим, как мог пытался размазать гривневую ликвидность по второй половине года. Но с учетом роста номинальных поступлений в гривне, идеально сделать ему это не удалось, так что часть «условно свободной» гривны штурмовала валютный рынок.

Что характерно, штурм валютного рынка в декабре 2017 года начался именно с наличного валютного рынка. Межбанк (безналичный доллар) спал еще 2-3 рабочих дня, только потом начал раскачиваться.

Тут не нужно быть очень большим специалистом в финансах, чтобы понять ответ на очень неудобный вопрос: каким образом безналичная гривна, вливаемая в экономику через Казначейство, оказывалась на наличном валютном рынке?

Во-первых, в Украине имеют место коррупционные механизмы, слоистость денежного оборота, перетекание денег из госсектора в частный сектор и т.д. И понятно, что все, кто заработал на госзакупках, стремились пристроить свои заработанные гривны в иностранную валюту.

Возможно, спрос подогревал и безвиз, а также обновленные новогодние аппетиты украинцев, для которых Венгрия, Польша, Словакия или Румыния на новогодние праздники уже не были такими недоступными.

Во-вторых, декабрь – традиционный месяц, в котором начинаются расчеты за потребленные энергоносители. В этом свете выданное во второй половине декабря рефинансирование НБУ вполне могло пойти на обеспечение расчетов по энергетическому импорту и необязательно Нафтогаза, а и частных компаний.

Тактические плюсы или почему гривна вернется

Отрицательное сальдо торгового баланса по товарам и услугам в Украине за 9 месяцев 2017 года составило примерно 196 млн. долл. США.

Эти данные Госстата Украины фактически говорят о том, что наша внешняя торговля была сбалансирована, и происходило это при курсе в диапазоне 26-27 грн за доллар. 200 млн. долл. США – это примерно объем торговли валютой за один день на украинском межбанковском валютном рынке.

При этом за счет финансового счета платежного баланса, в т.ч. за счет денег заробитчан, НБУ получал возможность накапливать золотовалютные резервы.

Второй момент, прогнозы на 2018 год сводятся к тому, что экономика будет расти быстрее чем в 2017 году. Нам дают от 3 до 3,5% рост ВВП при инфляции 9-12%, но не выше чем в 2017 году. Тут свою роль должна сыграть финансовая стабилизация, достигнутая в стране после вмешательства МВФ.

Мы видим, как постепенно банки начинают выпускать облигации и расширять кредитование. Из-за мусорной статистики госбанков этого не видно, но по банкам с иностранным капиталом и частным банкам тенденция роста кредитной активности хорошо просматривается.

Третий момент, возможное оживление экспорта и уменьшение потребления импорта из-за декабрьской девальвации дадут нам определенный позитивный импульс на январь-февраль 2017 года.

Как показывает практика прошлых лет, благоприятная макроэкономическая среда и рост ВВП на фоне стабильного экспорта всегда оказывают хорошее влияние на гривну.

Поэтому заложенный в бюджете курс в районе 30,0 как среднегодовой, в принципе, даже является несколько негативным сценарием для гривны. Напомню, что в бюджете речь идет о среднегодовом курсе.

При прочих равных условиях и реализации благоприятных экономических прогнозов для Украины, гривна вполне к концу 2018 года может позволить себе удержаться на отметке 30,1 грн за доллар.

Стая черных лебедей

Все бы было хорошо, если бы экономика Украины по своему масштабу была примерно равна экономике Польши. Небольшой масштаб экономики и обилие сырьевого экспорта делает нас зависимыми от бесконечного количества факторов. Поэтому вероятность того, что в 2018 году в Украине что-то резко пойдет не так, есть всегда.

Какие риски нас ждут в 2018 году:

1. Самые близкие к нам «черные лебеди» по своему сроку прибытия – это итоги судебных разбирательств в Стокгольме с Газпромом и по поводу 3 млрд. долл. США, а также «облигаций, проданных России», размещенных на Ирландской бирже.

Честно говоря, противоречивые данные по Стокгольму даже меня ставят в тупик. С одной стороны, победные реляции Нафтогаза, а с другой – опровержения Газпрома, который считает, что Арбитраж стал на их сторону – не понятны, как собственно не понятно и главное – кто кому в итоге сколько и когда должен заплатить.

Не ясен еще и итог разбирательства по поводу 3 млрд. долл. США. Допустим, суд станет на сторону РФ, но в этом случае не ясно, как будет исполняться решение суда, если Украина упрется и будет настаивать на постепенном погашении этой суммы. 3 млрд., растянутые лет на 10, – это не такие уж и большие деньги для Украины.

Так что оба лебедя пока не имеют ни юридической проформы, ни точных численных показателей, чтобы уже можно было «начинать бояться» практической реализации этих рисков.

2. Самое опасное для Украины в 2018 году – это возможное падение цен на мировых рынках на наш сырьевой экспорт.

Зерно, металлы, химия, продукция АПК – это все довольно рисковые отрасли, которые зависят и от спроса на металлы, и от урожая в регионе, и от сговорчивости наших торговых партнеров.

Если возможную дыру от судов не в нашу пользу смогут закрыть наши Западные партнеры, то вот ситуацию на экспортных рынках не переломить никак. НБУ вряд ли будет тратить с большим трудом скопленные ЗВР на поддержание гривны.

МВФ тоже не склонен к такого рода операциям по спасению национальных валют. Так что против такого «черного лебедя» у нас практически нет приема. И при обрушении цен на зерновые в 1,5-2 раза и ЖРС в 2-2,5 раза гривна вполне может уйти и за отметку в 35,0.

Другое дело, что пока эти сценарии очень маловероятны, точнее невероятны.

Китай опять запускает программы по инфраструктурным проектам и активно начал вкладываться в кораблестроение. Эти две отрасли являются металлоемкими, поэтому мы не ждем существенного снижения цен на сталь. А вот зерновые и масленичные культуры – это уже вопрос урожая 2018 года. И предсказать тут что-то сложно.

3. Проблема госбюджета 2018 всплыла сама собой после его детального анализа.

И дело тут не в «хотелках» правительства поднять минимальную зарплату (как раз рост минимальной з/п наименьшим образом влияет на разбалансирование бюджета), а в довольно-таки обильной «инвестиционной программе» исполнительной власти.

МВФ уже высказался по поводу сбалансированности этого документа, но, думаю, в более мягкой форме чем он того заслуживает. Наши западные партнеры и частный бизнес ждут от государства реформ, направленных на улучшение условий для бизнеса внутри страны. Вместо этого государство берет на себя бизнес-функции, что не есть очень хорошо.

4. Потеря договоренностей с МВФ. Мало кто понимает, но МВФ сейчас очень важен для стабильности гривны не столько своими траншами, сколько присутствием.

У нас в 2019 году и далее уже просматривается «греческий сценарий», когда мы скопили на этот период значительные объемы выплат и без их переноса (рефинансирования этих долгов) Украине будет очень тяжело пережить этот период.

Это понимают как в РФ, так и на Западе. Поэтому, несмотря на все «выбрыки» политиканов, Фонд остается в Украине и делает вид, что мониторит ситуацию. А вот если правительство вдруг «побьет горшки» с МВФ, то я могу дать 100% гарантию, что Украину ждет отток капитала, сравнимый разве что только с 2014 годом. В таком бардаке курс гривны к доллару в принципе может быть любым.

Мне трудно оценить нахальность нашей политической элиты, но я надеюсь что в 2018 году до разрыва отношений с МВФ не дойдет.

Стране надо пережить пиковые нагрузки по выплатам и подготовиться к ним.

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