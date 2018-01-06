На аукционе во Флориде золотая монета ушла за $750 тыс

Редчайшая золотая монета 1879 года продана на состоявшейся в штате Флорида ежегодной конференции «Объединенные нумизматы» за $750 тыс. Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP), сохранилось всего от 15 до 20 таких монет номиналом 4$. Они известны среди нумизматов под названием «Стелла с распущенными волосами» и предназначались для свободного обмена на другие валюты.
«Это был эксперимент, — привело агентство AP мнение эксперта-нузмизмата Марка Боркарда из аукционного дома Heritage Auction. — Правительство США выпустило эти денежные знаки, рассчитывая на то, что они станут международным средством расчетов». Но впоследствии выпуск этих золотых монет, содержавших 6 граммов золота, 0,3 грамма серебра и 0,7 грамма меди, был прекращен.
Еще одним редким дензнаком, выставленным на аукцион, стала медная монета номиналом в 1 цент с изображением профиля женщины с распущенными волосами и надписью «Свобода. 1793». Этот цент — один из самых первых, выпущенных Монетным двором в Филадельфии в 1793 году, был продан за $300 тыс.
В целом нумизматический аукцион принес организаторам $24,9 млн. По словам Боркарда, которого цитирует агентство AP, «у коллекционеров проявляется очень заметный интерес к американской истории, в том числе к истории финансов».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,23 0.1498
|2.833,26 0.1641
|100 евро
|3.340,43 0.2292
|3.409,12 0.2705
|10 рублей
|4,42 0.0029
|4,92 0.0038
|Курс, UAH
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