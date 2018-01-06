Пенсии военным в любом случае пересчитают с 1 января

Согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.
«Законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины. В законе четко зафиксировано: независимо от того, когда Верховная Рада проголосует за этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года», - отметил Розенко.
По его словам, «у правительства есть все возможности, чтобы сделать такой перерасчет «задним числом», но для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада Украины».
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А когда настанет "ЗАДНЕЕ ЧИСЛО"???Скорее бы , а то жду не дождусь с нетерпением...заднего
На фига вы выдумываете новые законы. если не выполняете старые? А есть у нас кто следит в стране за этим? или только деньги получают?
Всех военных, кто служил до 2014 года нужно посадить на минималку. Только воровали и бухали
І що? А виплатять відповідно до ПКМУ №1052 від 27 грудня 2017 р. лише у січні 2019р.?
З такими постановами під Новий Рік Гройсман не дотягне у своєму кріслі не те що до 2019-го, а й до 2-го кв. 2018-го. "Шуткувати" з військовими під час війни безглуздо і небезпечно. Зовнішній ворог, звісно своє отримає, але і КабМін, що таким чином працює на оккупанта не утримається.
У меня даже жена с больными ногами сказала что выйдет на митинг. Она так за свою пенсию не переживает (к слову, за 25 лет педагогического и общий 32 получает минималку), потому что могли хоть как-то проживать на мою военную. А сейчас просто обидно до чего "опустили" защитников. Потом не сетуйте о недоборах в в/училища и, естественно, на фронт сегодня. :-(
До 20 января будут ежедневно об этом сообщать, потому, что силовики пообещали акции из-за переноса срока осовременивания их пенсий на 1 января 2019-го!!