Пенсии военным в любом случае пересчитают с 1 января

Согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.

«Законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины. В законе четко зафиксировано: независимо от того, когда Верховная Рада проголосует за этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года», - отметил Розенко.

По его словам, «у правительства есть все возможности, чтобы сделать такой перерасчет «задним числом», но для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада Украины».