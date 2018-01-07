Поляки до сих пор не определились с версией причин Смоленской катастрофы, - опрос

Поляки не имеют единого мнения о причинах катастрофы 2010 с самолетом президента Леха Качиньского. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного SW Research для газеты Rzeczpospolita.
Согласно результатам опроса, 35,8% респондентов считают, что результатами катастрофы стал природный фактор — столкновения с березой, о чем и говорится в официальном отчете.
Однако 36,1% поляков не доверяют таким выводам, а еще 28,1% — не имеют четкого мнения по этому поводу.
Исследование отмечает, что в версию естественных причин катастрофы чаще всего верят люди в возрасте старше 50 лет (42%), лица с начальным и средним образованием (46%), лица с доходами выше 5000 злотых (52%) и граждане, проживающие в городах от 200 до 499 тысяч человек (44%).
Напомним, что министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Смоленская катастрофа не была случайностью, и пообещал весной представить отчет экспертов. В свою очередь российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в декабре прошлого года заявил, что на борту Ту-154М взрывов не было, а если бы и были, то виновных следует искать в Варшаве.
10 апреля 2010 неподалеку аэродрома «Северный» возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.
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