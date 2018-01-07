В рождественских богослужениях приняли участие 5 млн украинцев

В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах храмах по всей Украине состоялись богослужения, в которых приняли участие около 5 миллионов граждан, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на первого замглавы ведомства Сергея Ярового.
«Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивало больше 18 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тысяч правоохранителей было задействовано в охране общественного порядка на улицах городов», — рассказал С.Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Национальной полиции — начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным.
По его словам, в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка. «Мероприятия прошли без чрезвычайных событий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в рождественскую ночь, со своим заданием справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий», — сказал первый замминистра.
Он рассказал, что подразделения ГСЧС осуществили 860 выездов, а со стороны пограничного ведомства на службе находилось около 8 тысяч человек. «Сотрудники Государственной пограничной службы оформили и пропустили более 200 тысяч человек и около 47 тысяч транспортных средств. При этом пограничники зафиксировали 10 срабатываний базы Интерпола и передали нарушителей в Нацполицию», — сообщил С.Яровой.
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