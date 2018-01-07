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Глава Adidas призвал Запад наладить отношения с Россией

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Глава Adidas призвал Запад наладить отношения с Россией

Исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед посоветовал западным странам наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Любой, кто думает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к тому, что многие рабочие места были потеряны», — отметил он. В связи с этим Рорштед призывает наладить отношения с Москвой, поскольку «нельзя годами терпеть друг к другу враждебность».

Исполнительный директор Adidas выразил симпатию к России. «Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится страна, мне нравятся люди, которые там живут. Я думаю, что в культурном отношении русские гораздо ближе Европе, чем другие», — сказал он.

Учитывая различные кризисы и конфликты в мире, европейским политикам стоит искать союзников «вместо того, чтобы ссориться со всеми на земном шаре», заключил он.

В декабре Европейский союз продлил санкции против России. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2018 года. Решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон доложили Европейскому совету о ходе выполнения минских соглашений. В ЕС пришли к выводу, что эти соглашения не были выполнены.

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Санкции, которые впервые были введены в июле 2014 года, ограничивают доступ российским банкам с госучастием, их дочерним структурам, компаниям из энергетического и оборонного секторов к европейскому рынку капитала, а также предусматривают запрет на торговлю оружием и на поставку России товаров двойного назначения. Кроме того, санкции ограничивают доступ России к технологиям, которые используются для добычи нефти и ее разведки.

Россия, Adidas
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