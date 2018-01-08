Инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%

Инфляция по итогам 2017 года в Венесуэле достигла 2616%. Такие данные обнародовал в понедельник комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции.
«В декабре рост цен составил 85%, а накопленная инфляция — 2616%», — приводит заявление члена комитета Рафаэля Гусмана Twitter законодательного органа. Депутат отметил, что Венесуэла оказалась «единственной страной в мире», где наблюдается гиперинфляция.
В 2017 году венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро пять раз повышало минимальную зарплату в стране. С 1 января текущего года она вновь была увеличена, с 177,5 тыс. до 248,5 тыс. боливаров. Согласно установленному государством курсу, $1 стоит 10 боливаров, однако на черном рынке за доллар просят более 111 тыс. боливаров.
На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и обесцениванием национальной валюты. В Международном валютном фонде полагают, что в 2018 году рост потребительских цен в стране составит 2349,3%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,44 0.1519
|2.833,05 0.162
|100 евро
|3.340,10 0.2259
|3.408,80 0.2673
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