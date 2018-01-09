Подозреваемый в убийстве Ноздровской согласился с предъявленным ему подозрением

Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что согласен с предъявленным ему подозрением. Об этом он сказал 9 января во время заседания в Вышгородском районном суде Киевской области, трансляцию заседания ведет канал «112 Украина».

«С подозрением согласен. С содержанием под стражей — нет», — отметил Россошанский.

Прокуроры просят суд взять Юрия Россошанского под стражу без права освобождения под залог. Сторона обвинения считает, что подозреваемый может влиять на свидетелей и препятствовать проведению уголовного производства.

Напомним, Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января, ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области.

СМИ сразу сообщили, что преступление совершил именно Юрий Россошанский (отец Дмитрия Россошанского — водителя, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской — Светлану Сапатинскую). Однако защита семьи Ирины Ноздровской ставит под сомнение эту версию следствия, поскольку Дмитрий Россошанский мог попасть под амнистию. Поэтому идти на убийство для Юрия Россошанского «было бы нелогично», считают защитники.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года его приговорили к 7 годам заключения. Его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.