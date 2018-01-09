В Донецкой области запустят первый завод по производству масла

К середине 2018 года в Покровске Донецкой области введут в эксплуатацию первый в регионе комплекс агропромышленного предприятия. Об этом сообщил городской глава Руслан Требушкин.
По его словам, комплекс включает элеватор объемом хранения зерна до 60 тыс. тонн и маслоперерабатывающий завод. Общие строительные работы планируется завершить в течение нескольких месяцев, и завод может заработать уже летом — до начала сбора нового урожая.
«У нас есть большие фермерские хозяйства, которые производят много сырья, которое и идет на реализацию. Планируется, что в течение двух-трех лет объем складируемого сырья в элеваторе будет увеличиваться с 12-20 до 60 тыс. тонн. Кроме этого, в городе Покровске будет единственный в регионе маслоперерабатывающий завод с уникальным оборудованием. Производимое на нем масло можно будет продавать по всему миру», — сказал Требушкин.
Отметим, что агрокомпания «Виктория К» в октябре 2017 года ввела в эксплуатацию завод по переработке соевых бобов. Завод работает на территории Светловодского МЭЗа в Кировоградской области.
Также за первое полугодие 2017 года три компании заявили о намерении инвестировать в строительство новых мощностей.
В частности, компания AdamPolSoja начала строить завод в Хмельницкой области. В том же регионе началось строительство еще одного завода, как заявляют инвесторы, компания ООО «Элеватор СТРОЙ Инвест», это будет самое крупное перерабатывающее предприятие в Европе. Инвестиции составят 1,5 млрд грн.
Компания «Дельта Вилмар СНГ», крупный производитель подсолнечного масла, также заявила о намерении построить завод по переработке сои. Объем инвестиций в проект составит $150 млн.
В марте 2016 года корпорация «Агропродсервис» заявила о своем намерении построить цех по переработке сои мощностью 40 тыс. тонн. Цех будет производить жмых и нерафинированное масло. Сейчас мощности по производству соевого жмыха составляют 1,4 тыс. тонн в месяц.
Промышленная группа «ВиОйл» (ViOil) рассматривает возможность строительства на территории Черновицкого масложирового комбината нового завода по переработке сои и рапса мощностью 1,1 тыс. тонн и 1,5 тыс. тонн в сутки соответственно.
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