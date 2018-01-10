СБУ четыре часа допрашивала Саакашвили

Допрос бывшего президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили в Службе безопасности Украины продлился четыре часа.
Саакашвили вошел в здание СБУ в 11:00 и вышел в 15:00.
Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что СБУ планирует продолжить допрос политика 16 января.
«Следующая повестка получена на 16 января», — сказал он.
При этом, по его словам, дата следующего допроса может корректироваться в связи с участием Саакашвили в этот день в судебных процессах.
Напомним, СБУ вызывала Саакашвили на допрос 26 декабря прошлого года. Он прибыл к зданию спецслужбы, но на допрос не пошел, объяснив это процессуальными нарушениями в вызове. 9 января СБУ снова вызвала его на допрос.
Саакашвили подозревается в получении 500 тыс. долларов от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.810,86 0.0994
|2.842,29 0.0803
|100 евро
|3.341,82 0.0593
|3.402,38 0.0273
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