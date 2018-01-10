Агросектор формирует 18% ВВП Украины, – Гройсман

Правительство обещает поддержку аграрного сектора в этом году, поскольку оно формирует около 18% ВВП. Об этом заявил в среду, 10 января, глава правительства Владимир Гройсман на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает УНИАН.
«Если мы говорим об аграрном секторе, то он формирует 17-18% ВВП», — сказал премьер.
В связи с этим Гройсман обещает господдержку аграриев.
«Поддержка аграрного сектора в 2018 году будет беспрецедентной и составит 6 миллиардов гривен, что откроет возможности для его технологического развития на основе отечественных технологий», — добавил глава правительства.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.810,86 0.0994
|2.842,29 0.0803
|100 евро
|3.341,82 0.0593
|3.402,38 0.0273
|10 рублей
|4,46 0.0023
|4,96 0.0026
|Курс, UAH
|Золото
|369.745,00-1.947,00
|Серебро
|4.810,06-28,22
|Платина
|273.854,003.384,00
|Палладий
|307.415,00-2.822,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016