Агросектор формирует 18% ВВП Украины, – Гройсман

Правительство обещает поддержку аграрного сектора в этом году, поскольку оно формирует около 18% ВВП. Об этом заявил в среду, 10 января, глава правительства Владимир Гройсман на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает УНИАН.

«Если мы говорим об аграрном секторе, то он формирует 17-18% ВВП», — сказал премьер.

В связи с этим Гройсман обещает господдержку аграриев.

«Поддержка аграрного сектора в 2018 году будет беспрецедентной и составит 6 миллиардов гривен, что откроет возможности для его технологического развития на основе отечественных технологий», — добавил глава правительства.