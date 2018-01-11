Дочь Ноздровской сомневается, что Россошанский убил ее мать

Анастасия Ноздровская сомневается в озвученной следователями главной версии об убийстве ее матери, адвоката Ирины Ноздровськой, что преступление совершил Юрий Россошанский.
Об этом Анастасия Ноздровська заявила в четверг, 11 января, на пресс-конференции в Киеве, передает Униан.
Представители Ноздровской изучили лишь 10-15% материалов производства. Дочь убитой требует предоставить ее адвокатам доступ ко всем материалам дела.
Адвокат потерпевшей Тамила Ульянова выразила мнение, что ей и другим защитникам умышленно не предоставляют всей информации.
Материалы дела не совпадают с тем, что говорит Юрий Россошанский. Моя мать боролась, прежде всего, за справедливость, а не с Россошанскими. Поэтому я не могу брать эту версию как самую главную. Кажется, что президента и других представителей власти ввели в заблуждение, заявила Анастасия Ноздровская.
Напомним, 1 января нашли мертвой юриста и правозащитницу Ирину Ноздровскую, которая пропала без вести 29 января. Юрист вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 году на смерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, который на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
Через два года после аварии Ирина Ноздровская смогла добиться наказания для Россошанского — в конце мая 2017 суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.
Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.
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