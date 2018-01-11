Ford и Bosch обвинили в причастности к дизельгейту

Юридическая фирма Hagens Berman подала в суд на американский автоконцерн Ford, обвинив компанию в манипулировании выхлопными газами.

Об этом сообщает Reuters, передает DW.

Так, в поданном иске в среду, 10 января, юристы обвинили автопроизводителя в применении устройства для теста на вредные выбросы, подобно случаю с Volkswagen.

Согласно иску, такие устройства использовались на минимум полмиллиона внедорожников типа F-250 и F-350.

Так, Ford обвиняют в превышении уровня выбросов вредного для здоровья окиси азота в 50 раз.

Ford уже отклонил эти обвинения и заявил, что все автомобили соответствуют требованиям Американского агентства по охране окружающей среды EPA.

Кроме того, в иске обвиняют компанию Bosch, которая привлечена также к процессу по Volkswagen. Именно Bosch поставляла вредоносное программное обеспечение.

В компании заверили, что очень серьезно относится к обвинениям, но пока не комментируют детали судебных процессов.

Стоит отметить, что Hagens Berman уже подавала подобные иски против Fiat Chrysler, General Motors и Daimler, а также активно учавствовала в деле против Volkswagen.

Напомним, что ранее Volkswagen оказался в центре скандала с фальсификацией в США показателей экологичности автомобилей. После этого акции компании резко упали.