Ford и Bosch обвинили в причастности к дизельгейту

Юридическая фирма Hagens Berman подала в суд на американский автоконцерн Ford, обвинив компанию в манипулировании выхлопными газами.
Об этом сообщает Reuters, передает DW.
Так, в поданном иске в среду, 10 января, юристы обвинили автопроизводителя в применении устройства для теста на вредные выбросы, подобно случаю с Volkswagen.
Согласно иску, такие устройства использовались на минимум полмиллиона внедорожников типа F-250 и F-350.
Так, Ford обвиняют в превышении уровня выбросов вредного для здоровья окиси азота в 50 раз.
Ford уже отклонил эти обвинения и заявил, что все автомобили соответствуют требованиям Американского агентства по охране окружающей среды EPA.
Кроме того, в иске обвиняют компанию Bosch, которая привлечена также к процессу по Volkswagen. Именно Bosch поставляла вредоносное программное обеспечение.
В компании заверили, что очень серьезно относится к обвинениям, но пока не комментируют детали судебных процессов.
Стоит отметить, что Hagens Berman уже подавала подобные иски против Fiat Chrysler, General Motors и Daimler, а также активно учавствовала в деле против Volkswagen.
Напомним, что ранее Volkswagen оказался в центре скандала с фальсификацией в США показателей экологичности автомобилей. После этого акции компании резко упали.
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