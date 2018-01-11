Сотрудников СБУ подозревают в причастности к незаконному предоставлению гражданства Украины

Правоохранительные органы вмешались в спецоперацию НАБУ по выявлению схемы незаконного предоставления гражданства Украины иностранцам после того, как было установлено, что к незаконным действиям могут быть причастны сотрудники СБУ, заявляет заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Владимир Кривенко.

«Установили мы, что к этой схеме могут быть причастны сотрудники СБУ... По этому кейсу именно с того времени, как нам стало известно о причастности этих лиц... и стал разрабатываться комплекс контрмер, каким образом навредить нам, не дать возможность раскрыть (всю схему — ред.)», — сказал В.Кривенко в ходе экспертного обсуждения на тему: «Исполнение специального задания и провокация подкупа: где проходит черта» в четверг в Киеве.

В связи с этим замглавы САП подчеркнул важность предоставления антикоррупционным органам полномочий автономного прослушивания.

Он пояснил, что в ходе расследования уголовного производства о незаконном предоставлении документов, разрешающих проживание в Украине иностранцам, украинских паспортов, могла иметь место утечка информации в ходе оперативно-розыскных действий, прослушки, которые осуществляются через СБУ.

По словам В.Кривенко, расследование этого дела продолжается, но его усложняет вмешательство Генпрокуратуры и СБУ в спецоперацию, в результате чего «следствие потеряло оперативную составляющую».

«Цель была — не только расследовать преступную деятельность Пимаховой (первая заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова — ред.). Пимахова — это лицо, которое стояло на верхушке пирамиды», — отметил В.Кривенко.

По его словам, схема, по которой проводили расследование антикоррупционные органы, включала 4-5 элементов в разных органах — правоохранительных государственных, судебных.

«Потому мы сейчас следственным путем устанавливаем эти данные. Конечно это намного сложнее. И не факт что мы установим все эти структурные элементы», — сказал В.Кривенко журналистам.

Как сообщалось, в Государственной миграционной службе Украины (ГМС) заявили о задержании агента НАБУ при попытке дачи взятки Д.Пимаховой. «В течение нескольких месяцев агент НАБУ... неоднократно пытался спровоцировать Д.Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности», — заявили в ведомстве.

По информации ГМС, Д.Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку, после чего правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы. «В результате при попытке передать первую часть взятки в размере $15 тыс агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность, предусмотренную ст.370 Уголовного кодекса — «провокация подкупа», — заявили в ведомстве.

В НАБУ заявили, что никогда не провоцировали ни одного из чиновников ГМС на взятку, а Генпрокуратура и СБУ «незаконно вмешались» в их спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС, задержав 29 ноября их детектива, работавшего под прикрытием. По убеждению НАБУ, на самом деле имеет место «спланированная диверсия» в отношении сотрудников Бюро и САП, реализованная СБУ и санкционированная генпрокурором.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов поддержать обвинение против первого замглавы ГМС, если руководитель САП примет такое решение.

Руководитель САП Назар Холодникий заявил, что уголовное производство в отношении Д.Пимаховой было открыто, но до логического завершения оно не будет доведено из-за проведенной СБУ спецоперации.