Прокуратура возбудила дело против запорожских священников УПЦ

Прокуратура Запорожской области в четверг, 11 января, возбудила уголовное производство в отношении отдельных священников православной церкви Московского патриархата и общественной организации «Радомир» в связи с разжиганием религиозной вражды.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тех лиц, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ).

«Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское направление развития нашего государства, осуждается проведения антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации в отношении Украины», — сообщили в прокуратуре.

Также прокуратура отмечает, что указанные лица осуждают общения представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины.

По мнению прокуратуры, такие действия считаются умышленными и направленными на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается. Учитывая резонансность события, расследование по указанному уголовном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Напомним, 6 января 2018 года в Запорожье избили участника АТО, который вместе со своим другом принес куклу в храм УПЦ МП. Как известно, акция «Принеси куклу» появилась после того, как священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, который был крещен в Киевском патриархате. Ранее 31 декабря в Запорожье самоубийца в состоянии алкогольного опьянения выпрыгнул из окна и упал на маленького мальчика. Ребенок погиб.