Зарплата Полторака составила 645 тыс. грн в 2017 году

Заработная плата министра обороны Степана Полторака составила 645 тыс. 280 грн в 2017 году, сообщается в ответе оборонного ведомства на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Согласно ответу, из общей суммы зарплаты оклад составил 192 тыс. грн;

оклад за военное звание — 1 тыс. 920 грн;

надбавка за интенсивность труда — 192 тыс. грн;

премия — 40 тыс. грн;

надбавка за выслугу лет — 96 тыс. грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 38,4 тыс. грн;

надбавка государственным экспертам по вопросам тайн — 38,4 тыс. грн;

отпускные — 46 560 грн.