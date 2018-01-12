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НБУ проиграл суды по 11 банкам-банкротам

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НБУ проиграл суды по 11 банкам-банкротам

Суды приняли 11 решений об отмене постановлений НБУ об отнесении банков к категории неплатежеспособных и/или отзыве банковской лицензии и ликвидации, пишет FinClub.

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Суды «вернули на рынок» банки «Союз», Златобанк, Укринбанк, «Велес», Радикал Банк, «Финансовая инициатива», «Киевская Русь», KСГ Банк, «Хрещатик», Восточно-промышленный банк и ТК Кредит.

НБУ видит системные риски для финансовой стабильности страны из-за принятия судами решений о возобновлении деятельности неплатежеспособных банков.

«Ведь подобные решения судов создали прецедент, когда судебная система используется владельцами банков, выведенных с рынка, как квази-легитимный инструмент возврата таких банков на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на очищение банковского сектора страны», — отметили в НБУ.

В Нацбанке сообщили, что еще 26 дел, в которых акционеры или вкладчики неплатежеспособных банков оспаривают решение регулятора о выводе банков с рынка, находятся на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций.

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Вместе с тем, суды 15 раз подтвердили законность решений Национального банка относительно выведенных с рынка банков.

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Комментарии (1)
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rthrth rthrth
rthrth rthrth 1 час 34 минуты назад

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