НБУ проиграл суды по 11 банкам-банкротам

Суды приняли 11 решений об отмене постановлений НБУ об отнесении банков к категории неплатежеспособных и/или отзыве банковской лицензии и ликвидации, пишет FinClub.
Суды «вернули на рынок» банки «Союз», Златобанк, Укринбанк, «Велес», Радикал Банк, «Финансовая инициатива», «Киевская Русь», KСГ Банк, «Хрещатик», Восточно-промышленный банк и ТК Кредит.
НБУ видит системные риски для финансовой стабильности страны из-за принятия судами решений о возобновлении деятельности неплатежеспособных банков.
«Ведь подобные решения судов создали прецедент, когда судебная система используется владельцами банков, выведенных с рынка, как квази-легитимный инструмент возврата таких банков на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на очищение банковского сектора страны», — отметили в НБУ.
В Нацбанке сообщили, что еще 26 дел, в которых акционеры или вкладчики неплатежеспособных банков оспаривают решение регулятора о выводе банков с рынка, находятся на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций.
Вместе с тем, суды 15 раз подтвердили законность решений Национального банка относительно выведенных с рынка банков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,25 0.075
|2.865,65 0.0598
|100 евро
|3.385,77 0.2445
|3.455,17 0.2972
|10 рублей
|4,54 0.0042
|5,03 0.0042
|Курс, UAH
|Золото
|376.351,002.481,00
|Серебро
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|311.481,00-2.402,00
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