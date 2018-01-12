В декабре глава НАБУ Сытник заработал 135 тыс. грн

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за декабрь составила 135 400 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 72 000 гривен, доплата за выслугу лет — 21 600 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, — 7 200 гривен.

Командировочные составили — 33 850 гривен.

После удержания налогов и сборов Сытник получил 108 997 гривен.

Как сообщалось, зарплата Сытника за ноябрь составила 136 тыс. гривен.