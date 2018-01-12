Суд в Луганской области продлил арест Ефремову до 12 марта

Старобельский районный суд Луганской области сегодня, 11 января, продлил меру пресечения бывшему главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову, в виде содержания под стражей до 12 марта. Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелих, передает УНН.

«Продолжить Ефремову Александру Сергеевичу срок содержания под стражей до 12 марта 2018 года включительно», — огласил решение судья.

Кроме того, судья сообщил, что следующее судебное заседание состоится в 10:00 15 января. Так, на заседании планируется допрос свидетелей.

Судья добавил, что в начале заседания суд заслушает ходатайство адвокатов Ефремова об отмене меры пресечения.

Напомним, в четверг, 23 ноября, состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Лыганской области по делу экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Отметим, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме.