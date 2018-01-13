Боевики снова бьют из запрещенного оружия, ранили двух бойцов АТО

В течение суток боевики нарушали режим тишины на обоих направлениях, вели огонь из запрещенного вооружения. Погибших среди украинских военных нет, ранения получили двое бойцов в районе Троицкого. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает корреспондент Укринформа.

«В течение минувших суток, несмотря на традиционное нарушение тишины со стороны боевиков российско-оккупационных войск из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, среди наших защитников погибших нет. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Это произошло возле Троицкого, вблизи Катериновки», — сказал спикер.

Он отметил, что раненых эвакуировали в военные и мобильные госпитали, состояние их здоровья средней тяжести.

По словам спикера, на Луганском направлении было осуществлено семь прицельных обстрелов в сторону позиций ВСУ. Длительный обстрел велся по защитникам Троицкого, а также Луганского, Катериновки, Станицы Луганской.

На Донецком направлении за сутки зафиксировано три минометных прицельных обстрела по защитникам Широкино, в районе Водяного и возле Авдеевки.

В целом в районе АТО зафиксировано 10 прицельных вражеских обстрелов, было выпущено около 40 мин разного калибра. Украинские военные открывали 5 раз ответный огонь из не запрещенного договоренностями вооружения.