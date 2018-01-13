Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский

Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, и утром в субботу его начали проверять на качество сварки. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
«Утром я посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладки труб. Газопровод полностью готов к началу испытаний. Сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки», — написал он.
По словам Жебривского, накачивать газопровод будут поэтапно — до 7,5 атмосфер, на что понадобятся сутки. Потом при 7,5 атм. трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда.
«Три часа должен держать газопровод такое давление, после этого давление опустят до 6 атмосфер и опять зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого можно уже будет полностью засыпать трубу. Дальше закачиваем газ и начинаем подключать дома», — рассказал Жебривский.
Он отметил, что уже дал указание параллельно оформлять всю необходимую документацию, «чтобы не затягивать процесс».
Как сообщалось, в июне 2017 года поблизости Авдеевки в Донецкой области в результате враждебных обстрелов был поврежден газопровод, в результате чего около 22 тыс. местных жителей остались без газоснабжения.
18 августа началось строительство двойного газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки, благодаря которому можно будет подавать газ из подконтрольной Киеву территории, как в Авдеевку, так и в еще 7 окружающих селений (Красногоровку, Ласточкино, Орловку, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) .
Ориентировочная стоимость проекта — около 58 млн грн, часть этой суммы должно профинансировать ПАО «Авдеевский коксохимический завод».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,00 0.0725
|2.866,40 0.0673
|100 евро
|3.390,16 0.2884
|3.461,99 0.3654
|10 рублей
|4,54 0.0045
|5,04 0.0047
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016