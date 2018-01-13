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Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский

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Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский

Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, и утром в субботу его начали проверять на качество сварки. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

«Утром я посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладки труб. Газопровод полностью готов к началу испытаний. Сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки», — написал он.

По словам Жебривского, накачивать газопровод будут поэтапно — до 7,5 атмосфер, на что понадобятся сутки. Потом при 7,5 атм. трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда.

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«Три часа должен держать газопровод такое давление, после этого давление опустят до 6 атмосфер и опять зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого можно уже будет полностью засыпать трубу. Дальше закачиваем газ и начинаем подключать дома», — рассказал Жебривский.

Он отметил, что уже дал указание параллельно оформлять всю необходимую документацию, «чтобы не затягивать процесс».

Как сообщалось, в июне 2017 года поблизости Авдеевки в Донецкой области в результате враждебных обстрелов был поврежден газопровод, в результате чего около 22 тыс. местных жителей остались без газоснабжения.

18 августа началось строительство двойного газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки, благодаря которому можно будет подавать газ из подконтрольной Киеву территории, как в Авдеевку, так и в еще 7 окружающих селений (Красногоровку, Ласточкино, Орловку, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) .

Ориентировочная стоимость проекта — около 58 млн грн, часть этой суммы должно профинансировать ПАО «Авдеевский коксохимический завод».

газопровод, Авдеевка, испытание
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