За пять лет в мировую «зеленую» энергетику инвестировали $1 трлн

С 2013 года в возобновляемую энергетику по всему миру было инвестировано свыше $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, которые были озвучены на 8-1 сессии Ассамблеи организации в Абу-Даби.

Благодаря таким инвестициям удалось создать практически 10 млн новых рабочих мест в этой сфере.

В Кабинете министров сообщают, что Украина присоединилась к агентству IRENA.

Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук в своем выступлении подчеркнул, что «потенциал развития ветроэнергетики в Украине — один из самых больших в Восточной Европе».

По словам Савчука, в Украине также есть значительные возможности для внедрения проектов по производству энергии из биомассы и отходов.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2018 года повысила «зеленые» тарифы на 4,5% для промышленных и придомовых станций возобновляемой энергетики.