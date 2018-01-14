За пять лет в мировую «зеленую» энергетику инвестировали $1 трлн

С 2013 года в возобновляемую энергетику по всему миру было инвестировано свыше $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, которые были озвучены на 8-1 сессии Ассамблеи организации в Абу-Даби.
Благодаря таким инвестициям удалось создать практически 10 млн новых рабочих мест в этой сфере.
В Кабинете министров сообщают, что Украина присоединилась к агентству IRENA.
Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук в своем выступлении подчеркнул, что «потенциал развития ветроэнергетики в Украине — один из самых больших в Восточной Европе».
По словам Савчука, в Украине также есть значительные возможности для внедрения проектов по производству энергии из биомассы и отходов.
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2018 года повысила «зеленые» тарифы на 4,5% для промышленных и придомовых станций возобновляемой энергетики.
|Покупка
|Продажа
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|2.833,00 0.0725
|2.866,29 0.0662
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