В Киеве дорожают маршрутки

Передвижение по городу с помощью маршруток теперь будет стоить для киевлян существенно дороже. Подорожание проезда связано с подорожанием топлива, пишет «Слово и дело», ссылаясь на столичных перевозчиков.
Часть из перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривны, часть обещает это делать вскоре.
В частности, уже подорожал проезд в маршрутных микроавтобусах № 201, соединяющих метро «Шулявская»-Южную с Никольской Борщаговкой, а также в маршрутках № 249, курсирующих от метро «Левобережная» через Русановку и Березняки к ж/д станции «Левый берег».
Тут проезд подорожал на гривну, с 5 до 6-и.
В маршрутке № 455, соединяющей жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до 7 гривен.
В 569-й маршрутке, соединяющей метро «Лукьяновская» с ДСК-3 в Отрадном, подорожание до 6 гривен произойдет с 15 января.
В салонах указанных маршрутных микроавтобусов размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания — цены на топливо и запчасти.
Напомним, проезд в киевских маршрутках может подорожать до 8-9 грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,00 0.0725
|2.866,29 0.0662
|100 евро
|3.390,16 0.2884
|3.461,92 0.3647
|10 рублей
|4,54 0.0045
|5,04 0.0047
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