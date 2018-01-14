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В Киеве дорожают маршрутки

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В Киеве дорожают маршрутки

Передвижение по городу с помощью маршруток теперь будет стоить для киевлян существенно дороже. Подорожание проезда связано с подорожанием топлива, пишет «Слово и дело», ссылаясь на столичных перевозчиков.

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Часть из перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривны, часть обещает это делать вскоре.

В частности, уже подорожал проезд в маршрутных микроавтобусах № 201, соединяющих метро «Шулявская»-Южную с Никольской Борщаговкой, а также в маршрутках № 249, курсирующих от метро «Левобережная» через Русановку и Березняки к ж/д станции «Левый берег».

Тут проезд подорожал на гривну, с 5 до 6-и.

В маршрутке № 455, соединяющей жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до 7 гривен.

В 569-й маршрутке, соединяющей метро «Лукьяновская» с ДСК-3 в Отрадном, подорожание до 6 гривен произойдет с 15 января.

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В салонах указанных маршрутных микроавтобусов размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания — цены на топливо и запчасти.

Напомним, проезд в киевских маршрутках может подорожать до 8-9 грн.

транспорт, Киев, подорожание, проезд, маршрутки
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