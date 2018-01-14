В Китае открыли несколько новых визовых центров Украины

Посольство Украины в Китае открыло несколько новых визовых центров в КНР.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).
«С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину Посольство Украины в Китайской Народной Республике открыло Визовые центры (ВЦ). Эти центры, расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, начнут свою работу 15 января 2018 года», — говорится в сообщении.
В дипломатическом ведомстве ожидают, что новые центры эффективно и профессионально справятся с растущим спросом на визы среди граждан Китая, которые стремятся путешествовать в Украину.
В МИД также убеждены, что открытие визовых центров в Китае улучшит предоставление услуг в процессе получения визы.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 января 2018 года начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,00 0.0725
|2.866,29 0.0662
|100 евро
|3.390,16 0.2884
|3.461,92 0.3647
|10 рублей
|4,54 0.0045
|5,04 0.0047
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