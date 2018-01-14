Ломбарды наращивают объемы кредитования населения

Банки испытывают конкуренцию от мелких финансовых учреждений на рынке потребительского кредитования.
Об этом пишет финансовый аналитик ICU Михаил Демкив на своей странице в Twitter.
Так, за III квартал 2017 года банки выдали 8,6 млрд грн карточных кредитов и еще 7,4 млрд грн — краткосрочных (до 1 года). В то время как за тот же период ломбарды предоставили клиентам займов на 3,9 млрд грн.
«Займы под залог драгоценностей или техники — понятный и привычный продукт для многих, но дорогой. Средневзвешенная ставка — почти 200% годовых. Причина — малый размер кредита (1300 грн) и короткий срок погашения (30-40 дней), что обусловливает высокие операционные расходы ломбарда», — написал Демкив.
«Ломбарды рапортуют о росте доли займов, погашающихся за счет залога (с 10% до 16%). Если раньше были готовы выдавать займы на сумму 80% стоимости залога, то сейчас — на менее половины», — добавил финансовый аналитик.
Как сообщалось, в декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.
Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.
Напомним, в феврале 2017 года Верховная Рада не поддержала предложение принять законопроект о регулировании деятельности ломбардов в первом чтении, так же как и предложение вернуть документ в профильный комитет на доработку.
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