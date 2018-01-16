ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4%, – премьер

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% после снижения на 2,6% в 2016 году. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков, передает БЕЛТА.

Кобяков констатировал, что 2017 год закончен с темпом роста ВВП 102,4% при прогнозе 101,7%, тем самым обеспечен выход на предусмотренные пятилетней программой параметры роста экономики и компенсировано отставание 2016 года.

Премьер напомнил, что уже утверждены прогнозные параметры на 2018 год, в их развитие приняты соответствующие постановления правительства.

«Главные задачи сбалансированного роста экономики — наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в первую очередь в секторе малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Кобяков, отметив необходимость реализации принятых решений по либерализации условий ведения бизнеса.