СБУ почти три часа допрашивала Саакашвили

Допрос третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области был завершен. Он покинул здание, не пообщавшись с прессой.
Саакашвили допрашивали в качестве подозреваемого по «делу Курченко — Донгадзе», в котором идет речь о финансировании беглым олигархом Сергеем Курченко акций протеста в Украине.
Сам допрос длился более 2,5 часов. А в СБУ политик провел четыре часа. По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, были проведены все запланированные следственные действия.
«Оформлен протокол. Михаил Саакашвили дал как свои пояснения, так и возражения», — отметил он.
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