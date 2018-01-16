«Укрзализныця» уволила главу «Львовской железной дороги»

«Укрзализныця» уволила главу регионального филиала «Львовская железная дорога» Ивана Груника. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

Как отмечается в сообщении, проверкой хозяйственной деятельности регионального филиала «Львовская железная дорога» установлены и зафиксированы сводным актом нарушения финансовой и платежной дисциплины, потеря и неэффективное использование средств и имущества, ненадлежащее ведение бухгалтерского учета и искажения данных финансовой отчетности в региональном филиале «Львовская железная дорога».

На основании этих документов Груник Иван Степанович уволен уволен с поста директора регионального филиала «Львовская железная дорога» приказом ПАО «Укрзализныця» от 9 января.

В компании отметили, что вопрос о назначении директора регионального филиала «Львовская железная дорога» будет решаться в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами публичного акционерного общества в определенные сроки.