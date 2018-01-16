АМКУ расследует подорожание бензина

Антимонопольный комитет Украины начал расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года. Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на пресс-конференции во вторник, 16 января.

«Исследуется деятельность игроков рынка относительно текущего роста цен на бензин. Открыто дело и ведется расследование по той ситуации, которая была в течение ноября-декабря 2017 года», — сказал он.

Терентьев добавил, что в рамках этого дела комитет продолжает анализировать текущее состояние на рынке в январе 2018 года.

Также комитет практически завершил расследование дела относительно ситуации на рынке сжиженного газа в 2017 году и ожидает, что сможет опубликовать информацию о результатах в феврале.

Напомним, с 12 по 15 января розничные цены на бензин и дизельное топливо увеличились в большинстве украинских сетей АЗС на 0,2-1,4 грн за литр.