Роналдиньо официально завершил футбольную карьеру

Бразильский футболист Роналдиньо официально заявил о завершении своей карьеры. Об этом пише football.ua, ссылаясь на данные Globo Esporte.

Роберто де Ассиш, агент и брат Роналдиньо заявил СМИ, что легендарный бразилец решил повить бутсы на гвоздь.

«Роналдиньо принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Все, конец», — заяви агент.

«Не исключено, что после ЧМ-2018 мы придумаем нечто оригинальное. Возможно, организуем матч со сборной Бразилии», — сказал де Ассиш.

В последний раз экс-игрок Барселоны и Милана появлялся на поле в официальном поединке в сентябре 2015 года, будучи футболистом Флуминенсе.