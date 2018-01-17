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Умер создатель комедии «Полицейская академия» Хью Уилсон

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Умер создатель комедии «Полицейская академия» Хью Уилсон

Американский режиссер Хью Уилсон, снявший комедию «Полицейская академия», умер в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Об этом сообщает портал CBS19 News, передает 112 Украина.

Кинематографисту было 74 года. Он скончался в своем доме после болезни, подробности смерти не раскрываются.

Хью Уилсон также создал такие картины, как «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», «Телохранитель Тесс», а также сериалы «Радио Цинциннати» и «Место Фрэнка».

«Полицейская академия», сценаристом которой такеже выступил Уилсон, вышла в 1984 году. Позже лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров. В 1997 году по комедийной серии сняли одноименный сериал.

режисер, Хью Уилсон
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