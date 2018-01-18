Скандальный фильм «Матильда» запретили к показу в Украине, – Госкино

Российский фильм «Матильда» запретили к прокату в Украине. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал член экспертного совета при Госкино, книгоиздатель Дмитрий Капранов.

По его словам, киноленту «Матильда» запретили из-за музыканта, который имеет отношение к производству этого фильма. Однако, фамилии музыканта Дмитрий Капранов не сообщил.

«Вот сейчас мы не позволили прокат „Матильды“ по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в черном списке. Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами. Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из черного списка — это нитраты, они есть, значит продукция считается ядовитой», — пояснил Капранов.

Под «черным списком» Капранов подразумевает список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, что сюжет в картине Алексея Учителя раскрывает историю отношений будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России против ленты активно выступала экс-«прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская, посчитавшая, что фильм оскорбляет чувства верующих.