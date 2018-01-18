Новая чешская авиакомпания планирует начать полеты во Львов

Новая чешская авиакомпания Blue Air Moravia запустила официальный веб-сайт, на котором в ближайшее время начнутся продажи билетов на круглогодичные рейсы из Брно во Львов, Барселону, Брюссель, Рим и Милан.

Авиаперевозчик уже запросил слоты в аэропортах, и после их получения сможет опубликовать расписание рейсов и начать продажи билетов ориентировочно в начале февраля, передает avianews.com.

В декабре 2017 года аэропорт Брно сообщил о создании новой авиакомпании Blue Air Moravia с долей в 35% у Общества развития Южно-моравского региона и 65% у румынского лоу-коста Blue Air.

Целью проекта является развитие авиационного сообщения в регионе и увеличение пассажиропотока аэропорта Брно на 130 тыс. человек в год. Для этих целей регион намерен вложить около 60 млн. крон (2,36 млн евро) в 2018 году.

Чешская сторона направила предложения по созданию совместного предприятия трем авиаперевозчикам и получила конкурентоспособное предложение от Blue Air. В рамках проекта Blue Air Moravia румынский авиаперевозчик передаст новой компании 126-местный самолет Boeing 737-500.

«Преимущество предложения Blue Air в том, что самолет будет базироваться в Брно, что позволит адаптировать расписание рейсов под потребности будущих пассажиров», — сообщал исполнительный директор Общества развития Южно-моравского региона Даниэль Маховский.

На первом этапе полеты во Львов, Рим и Барселону будут выполняться два раза в неделю, в Милан и Брюссель — три раза в неделю. Эти направления были выбраны в ходе исследований, проведенных немецкой компанией MKMetric.