В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ

В четверг утром, 18 января, в Краматорске Донецкой области в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», — сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе СММ ОБСЕ.

По данным местного издания Восточный проект, около 6 утра таксиста на Daewoo Lanos на заснеженной дороге занесло на повороте, где он вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль ГАЗель.

Водитель Lanos получил травмы, а пассажира, который находился на переднем сиденье, выбросило на проезжую часть через заднее стекло. Он погиб на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.