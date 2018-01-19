Мировое сообщество не собирается свергать режим в КНДР, - Фриланд

У мирового сообщества нет цели изменить или свергнуть правящий в Северной Корее режим. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд после министерской встречи по КНДР в Ванкувере, передает Укринформ.
«Хочу четко заявить, что мы как группа не относимся к Северной Корее или ее народу враждебно. Мы не стремимся к смене режима или его свержения. Вместо этого, мы хотим мирно решить этот кризис и достичь нашего общего интереса: стабильности и безопасности на Корейском полуострове», — сказала министр.
Она пообещала, что в случае отказа КНДР от ядерного оружия, международное сообщество примет ее к себе.
«У Северной Кореи, которая возьмет на себя обязательства полностью и необратимо остановить ядерную программу, точно будет место в рядах международного сообщества», — сказала Фриланд.
Глава МИД Канады добавила, что пока КНДР не откажется от ядерной программы , мировое сообщество будет продолжать принимать необходимые меры, направленные на «прекращение агрессии КНДР».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.855,17 0.0838
|2.884,62 0.0892
|100 евро
|3.467,42 0.0739
|3.527,11 0.0623
|10 рублей
|4,62 0.0007
|5,11 0.0005
|Курс, UAH
|Золото
|382.879,00697,00
|Серебро
|4.933,4435,28
|Платина
|285.085,00-2.014,00
|Палладий
|316.761,00-6.727,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016