Мировое сообщество не собирается свергать режим в КНДР, - Фриланд

У мирового сообщества нет цели изменить или свергнуть правящий в Северной Корее режим. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд после министерской встречи по КНДР в Ванкувере, передает Укринформ.

«Хочу четко заявить, что мы как группа не относимся к Северной Корее или ее народу враждебно. Мы не стремимся к смене режима или его свержения. Вместо этого, мы хотим мирно решить этот кризис и достичь нашего общего интереса: стабильности и безопасности на Корейском полуострове», — сказала министр.

Она пообещала, что в случае отказа КНДР от ядерного оружия, международное сообщество примет ее к себе.

«У Северной Кореи, которая возьмет на себя обязательства полностью и необратимо остановить ядерную программу, точно будет место в рядах международного сообщества», — сказала Фриланд.

Глава МИД Канады добавила, что пока КНДР не откажется от ядерной программы , мировое сообщество будет продолжать принимать необходимые меры, направленные на «прекращение агрессии КНДР».