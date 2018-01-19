Войти
Порошенко обещает внедрить налог на выведенный капитал
налогообложение
Порошенко обещает внедрить налог на выведенный капитал
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
соцполитика
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман
сигналы
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Мировое сообщество не собирается свергать режим в КНДР, - Фриланд

59
Мировое сообщество не собирается свергать режим в КНДР, - Фриланд

У мирового сообщества нет цели изменить или свергнуть правящий в Северной Корее режим. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд после министерской встречи по КНДР в Ванкувере, передает Укринформ.

«Хочу четко заявить, что мы как группа не относимся к Северной Корее или ее народу враждебно. Мы не стремимся к смене режима или его свержения. Вместо этого, мы хотим мирно решить этот кризис и достичь нашего общего интереса: стабильности и безопасности на Корейском полуострове», — сказала министр.

Она пообещала, что в случае отказа КНДР от ядерного оружия, международное сообщество примет ее к себе.

«У Северной Кореи, которая возьмет на себя обязательства полностью и необратимо остановить ядерную программу, точно будет место в рядах международного сообщества», — сказала Фриланд.

Глава МИД Канады добавила, что пока КНДР не откажется от ядерной программы , мировое сообщество будет продолжать принимать необходимые меры, направленные на «прекращение агрессии КНДР».

КНДР, свержение, Христя Фриланд
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 января 2018
Четверг, 18 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.855,17 0.0838 2.884,62 0.0892
100 евро 3.467,42 0.0739 3.527,11 0.0623
10 рублей 4,62 0.0007 5,11 0.0005
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Брайан Каплан
Брайан Каплан
профессор экономики Принстонского университета

Инфляция дипломов: почему высшее образование для всех — плохая идея

Вы можете спросить, как можно назвать бесполезным высшее образование в то время, когда оно приносит огромную финансовую выгоду. Надбавки к зарплатам для выпускников университетов выросли до 73% - то есть зарплата обладателя бакалавра в среднем на 73% выше, чем у того, кто просто закончил школу. В конце 1970-х этот показатель равнялся 50%. Ключевой вопрос, однако, заключается не в том, окупается ли университетское образование, а в том, зачем оно нужно. Простой популярный ответ гласит, что университет обучает студентов полезным рабочим навыкам. Но и тут кроются десятки интересных вопросов.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Эпидемии страшных болезней могут вспыхнуть в Украине в любой момент

Вспышка эпидемии кори - не единственная проблема, которая может сегодня возникнуть. Ведь параллельно ухудшается ситуация и с другими опасными болезнями. Заболеваемость коклюшем выросла на 30%, увеличивается количество случаев столбняка. На очереди - вспышка заболеваемости более страшными болезнями - дифтерией и полиомиелитом, которые приводят к инвалидности, а в отдельных случаях - и к смерти больных.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн... (часть II)

Наемный работник – в случае замкнутого в национальных границах рынка труда – вынужден соглашаться на условия работодателя, которые в нашем конкретном случае, зачастую обеспечивают лишь физическое выживание. Роль государства, устанавливающего минимальную заработную плату на основании прожиточного минимума, сводится к тому, чтобы это самое физическое выживание гарантировать. А теперь риторический вопрос – что происходит, когда вышеописанный рынок рабочей силы открывается и становится частью большего (в нашем случае – восточно-европейского) и с существенно более высокими зарплатными предложениями?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016