Петр Порошенко отдохнул на Мальдивах за полмиллиона долларов

Поездка президента Петра Порошенко на Мальдивы стоила в районе $500 тысяч. Расследование отдыха президента провели журналисты программы «Схемы».

В программе сказано, что 8 января самолет чартерный Фалькон 7х с турецкой регистрацией вылетел с Мальдив. Схемы встретили этот борт в Борисполе.

Президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка (перелет туда и обратно с ожиданием обошелся в 188 тысяч долларов).

Кроме основной виллы с бассейном здесь есть гостиная, двухуровневые апартаменты, причал для лодок, зона СПА, зона трапез и свой пляж. Такой отдых стоил Порошенко и его спутникам не менее $46 тыс. в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила 276 тыс. долларов. И это только за проживание. Журналисты узнали, что за дайвинг президент заплатил 18,705 тыс. долларов, за завтраки — 10,791 тыс. долларов.