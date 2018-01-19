Петр Порошенко отдохнул на Мальдивах за полмиллиона долларов

Поездка президента Петра Порошенко на Мальдивы стоила в районе $500 тысяч. Расследование отдыха президента провели журналисты программы «Схемы».
В программе сказано, что 8 января самолет чартерный Фалькон 7х с турецкой регистрацией вылетел с Мальдив. Схемы встретили этот борт в Борисполе.
Президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка (перелет туда и обратно с ожиданием обошелся в 188 тысяч долларов).
Кроме основной виллы с бассейном здесь есть гостиная, двухуровневые апартаменты, причал для лодок, зона СПА, зона трапез и свой пляж. Такой отдых стоил Порошенко и его спутникам не менее $46 тыс. в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила 276 тыс. долларов. И это только за проживание. Журналисты узнали, что за дайвинг президент заплатил 18,705 тыс. долларов, за завтраки — 10,791 тыс. долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.855,17 0.0838
|2.884,62 0.0892
|100 евро
|3.467,42 0.0739
|3.527,11 0.0623
|10 рублей
|4,62 0.0007
|5,11 0.0005
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|Золото
|382.879,00697,00
|Серебро
|4.933,4435,28
|Платина
|285.085,00-2.014,00
|Палладий
|316.761,00-6.727,00
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