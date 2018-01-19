Visa анонсировала запуск биометрических банковских карт

Visa запустила пилот новой биометрической платежной карты с кредитным союзом Mountain America и Bank of Cyprus в качестве альтернативы PIN-коду или подписи владельца. Об этом сообщили в компании, передает ЛИГА.net.

Отмечается, что это будет первый пилотный проект тестирования биометрического датчика на карте для бесконтактных платежей в США.

«Мир быстро продвигается к будущему, которое не будет содержать паролей, поскольку потребители понимают, как биометрические технологии могут облегчить их жизнь», — заявил глава отдела глобальных торговых решений Visa Inc. Джек Форестелл.

В компании рассказали, что биометрический отпечаток пальца будет хранится только на карте, чтобы обеспечить защиту данных.

Пилотный проект карточек начнется в начале 2018 года для оценки технологии биометрических карт в разных розничных средах.