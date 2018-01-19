Пенсии военных вырастут на 2 тысячи гривен

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что после принятия законопроекта о пересчете пенсий для военных средняя месячная выплата для них вырастет на 77% до 4 602 грн.

«После принятия пенсионной реформы в 2017-м средняя пенсия по стране выросла до 2 448 грн. А средняя пенсия силовиков составляет 2 600 грн. То есть они практически уравнялись. Это неправильная ситуация, военные должны иметь большую пенсию», — заявил министр.

Согласно расчетам Минсоцполитики, после принятия законопроекта о пенсиях для военных, который сейчас дорабатывает рабочая группа при Совете национальной безопасности и обороны, средний размер месячной выплаты должен вырасти не менее, чем на 77%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Минсоцполитики обеспечить, чтобы размер выплат для участников АТО, которые были на передовой, и тех, кто был в тылу, был разным.

«У „боевых“ военных должна быть самая высокая пенсия. Те же, кто был в тылу, должны получить другой размер выплат. Такую справедливость вы должны обеспечить в проекте закона», — заявлял Гройсман.

В свою очередь в Минсоцполитики пообещали обеспечить такую дифференциацию. При этом Рева подтвердил, что военные получат доплаты до пенсий в том числе за январь и февраль, несмотря на то, что парламент одобрил законопроект не ранее, чем в феврале.