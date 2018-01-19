Пенсии военных вырастут на 2 тысячи гривен

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что после принятия законопроекта о пересчете пенсий для военных средняя месячная выплата для них вырастет на 77% до 4 602 грн.
«После принятия пенсионной реформы в 2017-м средняя пенсия по стране выросла до 2 448 грн. А средняя пенсия силовиков составляет 2 600 грн. То есть они практически уравнялись. Это неправильная ситуация, военные должны иметь большую пенсию», — заявил министр.
Согласно расчетам Минсоцполитики, после принятия законопроекта о пенсиях для военных, который сейчас дорабатывает рабочая группа при Совете национальной безопасности и обороны, средний размер месячной выплаты должен вырасти не менее, чем на 77%.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Минсоцполитики обеспечить, чтобы размер выплат для участников АТО, которые были на передовой, и тех, кто был в тылу, был разным.
«У „боевых“ военных должна быть самая высокая пенсия. Те же, кто был в тылу, должны получить другой размер выплат. Такую справедливость вы должны обеспечить в проекте закона», — заявлял Гройсман.
В свою очередь в Минсоцполитики пообещали обеспечить такую дифференциацию. При этом Рева подтвердил, что военные получат доплаты до пенсий в том числе за январь и февраль, несмотря на то, что парламент одобрил законопроект не ранее, чем в феврале.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.862,16 0.0733
|2.891,19 0.0725
|100 евро
|3.485,00 0.1831
|3.545,53 0.1943
|10 рублей
|4,64 0.0024
|5,12 0.0007
|Курс, UAH
|Золото
|383.374,00495,00
|Серебро
|4.918,07-15,37
|Платина
|288.350,003.265,00
|Палладий
|317.703,00942,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . СМЕРТЬ ДИКТАТУРІ ГРОЙСМАНА ПОРОШЕНКА АБО СМЕРТЬ ЛЮДСТВУ МВФ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ ЩОБ УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ ЗА СВОЇ ЗЛОЧИНИ ДИКТАТОРИ ГРОЙСМАН ПОРОШЕНКО ЛИШАЮТЬ ЛЮДСТВО МВФ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД БЕЗ ЗАХИСТУ ВІД РОСІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИМ СУДОМ СМЕРТЬ ДИКТАТУРІ ГРОЙСМАНА ПОРОШЕНКА АБО СМЕРТЬ ЛЮДСТВУ МВФ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........