Госкомтелерадио запретил к ввозу в Украину 25 книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовали список российских изданий, на ввоз которых не дали разрешения.

Об этом сообщает Читомо со ссылкой на сайт ведомства, где опубликован список.

Книги хотели привезти в количествах от 500 до 30 тыс экземпляров каждого из наименований.Среди запрещенных книг — «Сталинград» Энтони Бивора, две части «Истории Российского государства» Бориса Акунина, сказки о русских богатырях и т.д.

Полный список изданий:

Шон Конноли. Большая энциклопедия школьника (Велика енциклопедія школяра), ТОВ «Видавнича Група «Азбука-Аттікус», Москва, 2017

Энтони Бивор. Сталинград (Сталінград), ТОВ «Видавнича Група «Азбука-Аттікус», Москва, 2016

Надежда Жукова. Я пишу правильно. От «Букваря» к умению красиво и грамотно писать (Я пишу правильно. Від «Букваря» до вміння красиво і грамотно писати), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2016

Эспер Эсперович Ухтомский. Путешествие на Восток наследника цесаревича (Подорож на Схід спадкоємця цесаревича), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2016

Борис Акунин. История Росийского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы (Історія Російської держави. Ординський період. Частина Європи), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016

Борис Акунин. История Росийского государства. Ордынский период. Часть Азии (Історія Російської держави. Ординський період. Частина Азії), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016

Записки княгини Дашковой (Записки княгині Дашкової), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016

Великая княгиня Мария Павловна. Мемуары (Мемуари), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2017

Барон Будберг. Дневник. 1917 — 1919 (Щоденник. 1917 — 1919), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016

Милютин Д. А. Дневник 1873 — 1882 (Щоденник 1873-1882), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016

Анна Вырубова. Воспоминания (Спогади), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2015

Клім Я. О. 700 новых устных тем по английскому языку (700 нових усних тем з англійської мови), ООО «Хит-книга», Москва, 2017

М. Константиновский Химия (Хімія), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2017

Звёзды на небе (Зірки на небі), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017

Михаил Кутузов: стратегия победы (Михайло Кутузов: стратегія і перемоги), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017

Чаплин Всеволод, протоиерей Православие. Честный разговор (Православ’я. Чесна розмова), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017

Борис Соколов Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго (Моїй Матільді. Любовні листи і щоденники Ніколая Другого), ООО «ТД Алгоритм», Москва, 2017

Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях (Іллья Муромець і Соловій-розбійник: казки про російських богатирів), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017

Богатырские русские сказки (Богатирські російські казки), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017

Евгений Сатановский. Записные книжки дурака (Записники дурня), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017

А. Спектор. История (Історія), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017

Э. С. Радзинский. Дочь Ленина — Взгляд на историю... (Донька Леніна. Погляд на історію...), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016

В. В. Шпинев. Записки реаниматолога (Записки реаніматолога), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2017

Е. Дворецкая. Две жены для Святослава (Дві дружини для Святослава), ООО«Видавництво «Е», Москва, 2017

Большая книга мудрости победителей (Велика книжка мудрості переможців), ООО «Видавництво «Е», Москва, 2017.

Напомним, в конце декабря Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает ввоз книг с антиукраинским содержанием из России и временно оккупированной территории. Решение о том, какие книги антиукраинские, а какие — нет, принимает экспертный совет Министерства информационной политики.