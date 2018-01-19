Нацполиция получила 400 новых автомобилей украинского производства

Национальная полиция Украины получила 400 лифтбэков Skoda Rapid, собранных на предприятии «Еврокар» в Соломоново (Закарпатская область).

Партия автомобилей доставлена в соответствии с прописанными в тендере строками.

Автомобили в предоставлены в комплектации Active и оснащены 1,6-литровыми бензиновыми двигателями стандарта «Евро-5» мощностью 110 л.

Skoda Rapid окрашены в цвета Нацполиции и снабжены светодиодными проблесковыми маячками и другим спецоборудованием. Цена автомобиля составляет 372 тыс. грн за единицу, вся партия обошлась в 149 млн грн.